Жапаров возглавил новый состав правительства Киргизии

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым, основателем партии «Мекенчил».. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает корреспондент «Интерфакс» из зала заседания.

Свои голоса за кандидатуру Жапарова отдали все участники заседания. По предложению нового главы правительства состав и структура кабинета министров остались прежними.



Во время выступления Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.

«Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов», — сказал он.

Ранее в субботу стало известно, что президент страны Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым.

Накануне вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева сообщила в своем Facebook, что надо выдвинуть новую кандидатуру на должность премьера страны. По ее словам, депутаты 6 октября предложили кандидатуру Жапарова, «потому что ими двигало стремление обеспечить стабильность государства, мир и порядок в стране».

Однако, по ее словам, сейчас сложилась такая ситуация, что «значительная часть общества просто откажется его принимать и вместо объединения всей страны мы, наоборот, только усилим раскол и разногласия».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.