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Гинцбург назвал условие отказа от маски после вакцинации
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Гинцбург назвал условие отказа от маски после вакцинации

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Человек, который сделал прививку от коронавирусной инфекции, может отказаться от ношения маски только после появления у него антител. Об этом заявил ТАСС глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в субботу, 10 октября.

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«Антитела к любому чужеродному антигену, в данном случае к вакцине, выходят на плато, то есть достигают максимума, через три-четыре недели, то есть через 21–28 дней. Исходя из этого, если это плато достаточно для того, чтобы защитить человека от инфекции, то, соответственно, можно ходить без маски. Но если этот уровень защиты не достигнут, тогда лучше носить маску», — сказал он.

Гинцбург рассказал, что определить уровень антител можно с помощью соответствующих тест-систем, которые уже есть в производстве, их выпускают некоторые российские компании. Такие тест-системы определяют именно уровень вирусонейтрализующих антител.

«Не всех антител, которые вырабатываются на чужеродные антигены, а именно тех антител, которые соответственно нейтрализуют данный вирус. Если они достигнут определенного уровня, то человек должен чувствовать себя гораздо более уверенно и спокойно в плане возможного незаражения», — отметил он.

Ранее в субботу Гинцбург сообщил, что отказаться от ношения защитной маски после вакцинации от COVID-19 можно только через 21 день после введения второго компонента препарата и определения уровня антител.

Кроме того, нужно убедиться, что пациент находился в опытной группе, а не в группе плацебо. Глава Центра имени Гамалеи посоветовал определить уровень протективных антител, после чего решать, носить или нет медицинскую маску. В случае недостаточного уровня антител он порекомендовал не отказываться от средств защиты.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра им. Н. Гамалеи, его назвали «Спутник V». Минздрав уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от этой инфекции. По его словам, Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.

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