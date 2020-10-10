Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

Минобороны Азербайджана заявило, что соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое после переговоров в Москве, грубо нарушается со стороны Армении. Об этом говорится в субботу, 10 октября, в сообщении ведомства.

«Несмотря на достигнутое соглашение, с 12.00 ВС Армении предприняли попытку атаки с Агдеринского, Тертерского, Физулинского, Джабраильского направлений, <...> ряд населенных пунктов подвергается артилеррийскому обстрелу со стороны ВС Армении», — отмечается в тексте.

В ведомстве отметили, что все попытки противника были успешно пресечены подразделениями Азербайджана.

Министерство обороны Армении также обвинило азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

«Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 (11:00 мск) гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 (11:05) предприняли атаку на участок Карахамбейли. Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорнo-Карабахская Республика. — Ред.) предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника», — написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Армянская сторона также отмечает, что азербайджанские вооруженные силы ракетами обстреляли села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

Стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.