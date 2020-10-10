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Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей

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При заключении договоров на замену батарей компании или индивидуальные предприниматели могут пользоваться невнимательностью граждан, увеличивая стоимость дополнительных работ, рассказали 10 октября эксперты Национального центра финансовой грамотности. Кроме этого, они зачастую преднамеренно портят комплектующие, чтобы человек сделал повторный вызов за дополнительную плату.

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«Используя нашу доверчивость и невнимательность при заключении договоров, может оказаться, что нужно доплатить за детали, сборку, проверку, продувку — в общем, за множество дополнительных услуг. Внимательно читайте договор и приложения к нему, задавайте вопросы, и если сомневаетесь, предлагайте внести изменения», — приводит «РИА Новости» слова эксперта Елены Бобковой.

Бобкова рекомендует проверять деятельность ИП и компаний на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

«Если вы видите признаки неблагонадежности, лучше с ними не связываться, зачастую ликвидация последствий от работы таких горе-мастеров обойдется гораздо дороже, чем прямое обращение в более дорогую, но надежную компанию», — отмечает специалист.

По словам другого эксперта, Игоря Григорьянца, компании могут брать предоплату, при этом они демонтируют имеющиеся батареи, а установку новых обещают на следующий день.

«Дело закончится тем, что вы останетесь без батарей и предоплаты. Если схема двухуровневая, то «внезапно» позвонит другая фирма, которая предложит исправить ситуацию. Затраты будут гораздо выше, а качество работ будет желать лучшего», — добавил Григорьянц.

Еще более сложная схема мошенничества предполагает, что злоумышленники действуют под видом сотрудников управляющей компании или представителей теплосетей, которые якобы проводят плановую проверку в доме. После такой проверки батареи могут перестать работать либо вообще начать протекать. Затем в подъезде появляются объявления о замене батарей.

7 октября эксперты предупредили россиян о мошенничестве с вымышленными долгами по ЖКХ. Злоумышленники, переодевшись в костюм судебных приставов, могут начать угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал.

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