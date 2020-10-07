Эксперты предупредили о мошенничестве с вымышленными долгами по ЖКХ

Эксперты Национального центра финансовой грамотности предостерегают россиян о мошеннической схеме при котором преступники вымогают деньги за вымышленную задолженность за услуги ЖКХ. Об этом они рассказали в среду, 7 октября, в интервью «Прайм».

Как объяснил эксперт центра Игорь Григорьянц, обычно мошенники работают в паре. Один представляется сотрудником управляющей компании, а другой — сотрудником государственной службы. Специалист отметил, что люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан.

Поэтому, прежде чем пускать незнакомых людей в дом, специалист советует убедиться, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые озвучили.

«Позвоните в вашу управляющую компанию или государственное учреждение и убедитесь, что люди с советующим именем и фамилией являются ее сотрудниками и пришли именно к вам», —добавил Григорьянц.

Другой эксперт, Елена Бобкова, предупредила, что мошенники могут начать навязывать свою «легенду» жильцам, например, рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки.

«Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал», — заявила она.

Эксперт особенно подчеркнула, что за дверью могут быть не только мошенники, но и грабители, а это — куда опаснее. Необходимо разъяснить старшим родственникам, что все задолженности подобного рода оплачиваются только через банк.

Ранее специалисты узнали о новой мошеннической схеме с использованием бренда популярного сервиса видеоконференций Zoom для кражи денег и данных пользователей. По словам экспертов, пользователей заманивают на мошеннические сайты под видом получения денежных компенсаций «в связи с COVID-19» или за подписку на сервис.