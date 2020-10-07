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Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества через Zoom

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Специалисты узнали о новой мошеннической схеме с использованием бренда популярного сервиса видеоконференций Zoom для кражи денег и данных пользователей. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Group-IB.

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По словам экспертов, пользователей заманивают на мошеннические сайты под видом получения денежных компенсаций «в связи с COVID-19» или за подписку на сервис. После этого злоумышленники совершают кражу данных пользователей и их денег с банковских карт. Уточняется, что Group-IB уже уведомила об угрозе Zoom.

Исследование началось после того, как пользователи пожаловались на письма от сервиса, которые и привели их на мошеннические сайты, в результате чего они лишились денег. Аналитики Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB установили, что письма были отправлены не с фейкового домена, а от официального сервиса, уточняет «Ридус».

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович уточнил, что при регистрации в Zoom можно написать письма 10 друзьям объемом в 64 знака. Этим и пользуются мошенники. Во избежание неприятных инцидентов не следует контактировать с неизвестными пользователям и не переходить по сомнительным ссылкам, сообщает телеканал «360».

«В любом случае мошенник от вас ждет целевого действия: первый шаг — вывести на разговор, второй шаг — развести. Если вы не делаете первый шаг, то мошенник останется ни с чем», — цитирует Масаловича RT.

По словам специалистов, злоумышленники используют популярность сервиса Zoom в связи с переходом россиян на дистанционную работу, пишет НСН.

По словам замруководителя CERT-GIB Ярослава Каргалева, сервису Zoom следует внедрить более тщательную проверку данных пользователя при регистрации аккаунта и полностью запретить использовать сторонние ссылки в профиле.

В сентябре старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова предупредила о новой схеме обмана с «денежной компенсацией». Дело в том, что мошенники, которые обещают россиянам выплаты крупных денежных компенсаций, активизировались во время пандемии коронавируса.

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