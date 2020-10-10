Вице-мэр Москвы сообщил о закрытии сезона работы фонтанов в столице

Сезон работы фонтанов в Москве завершается 10 октября, сообщил заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

«Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил также, что обычно работу фонтанов прекращают с 1 октября, однако в связи с теплой погодой мэр Москвы Сергей Собянин продлил сезон до 10 октября.

По словам Бирюкова, фонтаны со сложными декоративными элементами и инженерными системами на зимний период защищают специальными конструкциями.

«На фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно — единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами», — сообщил глава комплекса городского хозяйства.

Кроме этого, добавил Бирюков, перед открытием нового сезона обычно организуется подготовка фонтанов, которая занимает до 25 дней. Она заключается в промывании их специальным раствором. Также будут проверены лампы подсветки и трубы.

В настоящий момент в Москве функционируют около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

6 октября сообщалось, что сроки работы фонтанов в Петербурге также продлили из-за теплой погоды. Всего в этом году в городе функционировал 61 фонтан.