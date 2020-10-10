Эксперт оценил вероятность кражи денег при доступе к номеру карты

Злоумышленники практически не имеют шансов украсть деньги с карты, если доступен только ее номер. Об этом рассказал руководитель отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, чтобы списать средства, необходимо знать и другие данные, в том числе имя владельца карты, срок ее действия и CVV-код.

Сизов пояснил, что мошенники, как правило, побуждают жертв самостоятельно провести денежные операции или раскрыть личные данные того, чтобы выяснить недостающую информацию.

«Широко распространены схемы звонков клиентам банка под видом службы безопасности, где клиентам сообщают о якобы проводимых переводах или взятых кредитах и о необходимости срочно перевести деньги на «безопасный» счет или продиктовать код отмены операции», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин составил рекомендации для тех, кто предпочитает покупать товары через интернет. По его словам, необходимо стараться выбирать только знакомые и популярные онлайн-магазины, в которых будет проводиться оплата.