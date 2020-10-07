Эксперт дал рекомендации по безопасным покупкам в интернете

Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин составил рекомендации для тех, кто предпочитает покупать товары через интернет.

Необходимо стараться выбирать только знакомые и популярные онлайн-магазины, в которых будет проводиться оплата. Если необходимо воспользоваться неизвестным ранее сайтом, то лучше предварительно поискать отзывы о нем, рассказал Бабин «Известиям» 7 октября.

При этом стоит относится с подозрением и к тем сайтам, где большая часть отзывов будут положительными и однотипными. По возможности стоит оплачивать покупку после ее получения, добавил специалист.

Для сохранности сбережений для покупок в интернете рекомендуется завести отдельную банковскую карту.

«Она всегда хранится дома, и на ней выставлено ограничение по тратам. Лучше всего ее пополнять с основного счета на сумму покупки во избежание дополнительных списаний. Если магазин позволяет оплатить покупки с помощью Apple Pay или Google Pay, то рекомендуем воспользоваться этим способом», — подчеркнул представитель Positive Technologies.

Для оплаты в офлайн-терминалах Ярослав Бабин также советует завести отдельную карту и установить для нее лимит на сумму разового платежа. При этом для этой карты в принципе стоит отключить возможность оплаты в интернете, полагает специалист. В любом случае ко всем картам должно быть подключено SMS-информирование о транcакциях, заключил Бабин.

Если всё же персональные данные оказались у злоумышленников, необходимо как можно скорее заблокировать карту через приложение или по звонку позвонив в банк по номеру, указанному на банковской карте.

Ранее, 24 июля, сообщалось о том, что данные клиентов Альфа-банка появились в продаже на форуме в даркнете. В базе содержатся полные ФИО, город проживания, мобильный телефон гражданина, а также мобильный счет.