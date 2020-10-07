Прямой эфир

Эксперт дал рекомендации по безопасным покупкам в интернете

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин составил рекомендации для тех, кто предпочитает покупать товары через интернет.

Необходимо стараться выбирать только знакомые и популярные онлайн-магазины, в которых будет проводиться оплата. Если необходимо воспользоваться неизвестным ранее сайтом, то лучше предварительно поискать отзывы о нем, рассказал Бабин «Известиям» 7 октября.

Версия защиты: банки разрешили делать покупки в интернете без SMS-кода
Новый стандарт безопасности для карт "Мир" внедрили уже 140 кредитных организаций, на очереди — Visa и MasterCard

При этом стоит относится с подозрением и к тем сайтам, где большая часть отзывов будут положительными и однотипными. По возможности стоит оплачивать покупку после ее получения, добавил специалист.

Для сохранности сбережений для покупок в интернете рекомендуется завести отдельную банковскую карту.

«Она всегда хранится дома, и на ней выставлено ограничение по тратам. Лучше всего ее пополнять с основного счета на сумму покупки во избежание дополнительных списаний. Если магазин позволяет оплатить покупки с помощью Apple Pay или Google Pay, то рекомендуем воспользоваться этим способом», — подчеркнул представитель Positive Technologies.

Для оплаты в офлайн-терминалах Ярослав Бабин также советует завести отдельную карту и установить для нее лимит на сумму разового платежа. При этом для этой карты в принципе стоит отключить возможность оплаты в интернете, полагает специалист. В любом случае ко всем картам должно быть подключено SMS-информирование о транcакциях, заключил Бабин.

Если всё же персональные данные оказались у злоумышленников, необходимо как можно скорее заблокировать карту через приложение или по звонку позвонив в банк по номеру, указанному на банковской карте.

Ранее, 24 июля, сообщалось о том, что данные клиентов Альфа-банка появились в продаже на форуме в даркнете. В базе содержатся полные ФИО, город проживания, мобильный телефон гражданина, а также мобильный счет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020