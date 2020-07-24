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В Сеть утекли данные о счетах клиентов Альфа-банка

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Фото: Depositphotos
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Данные клиентов Альфа-Банка появились в продаже на форуме в даркнете. В распоряжении «Известий» оказался скриншот тестового фрагмента базы. В ней содержатся полные ФИО, город проживания, мобильный телефон гражданина, а также баланс счета.

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Продавец не уточнил «Известиям», какой объем записей у него на руках, но заверил, что готов выгружать по 5 тыс. строк с информацией в неделю.

«Известия» проверили достоверность данных через Систему быстрых платежей, где при введении мобильного телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии. Десять из десяти произвольно выбранных записей совпали.

В Альфа-банке «Известиям» подтвердили, что знают об утечке данных нескольких десятков клиентов. В кредитной организации уточнили, что часть информации уже неактуальна. Сейчас проводится расследование инцидента. Исходя из формата данных, утечка произошла не из внутренних систем банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Деньги клиентов находятся в безопасности, потому что имеющаяся у мошенников информация не позволяет получить доступ к счетам, подчеркнули в организации.

«По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности», — добавили в пресс-службе.

Продавец базы сообщил «Известиям», что располагает также конфиденциальной информацией клиентов других кредитных организаций. Эксперты уверены, что данные попали в руки мошенников через инсайдеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тайное становится слитым: данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

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