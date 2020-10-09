С лица списано: оплату по биометрии запустят до конца года
Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу в магазинах и кафе. Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил ВТБ в гипермаркетах «Лента». В Ростелекоме, операторе ЕБС, сообщили о тестировании технологии с производителями вендинговых аппаратов. Хотя сервис повысит скорость обслуживания и удобство, риски мошенничеств и утечек данных пока отталкивают клиентов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
В ожидании закона
Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года. Об этом «Известиям» заявил Анатолий Аксаков. В первом чтении законопроект одобрили в июле 2019 года, а затем его рассмотрение было заморожено. Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы можно применять только для удаленного открытия вкладов.
Расширить функционал действия биометрии можно будет сразу после принятия закона. По другим же позициям, например — в части уточнения правил хранения и обработки данных, кредитным организациям и Ростелекому (выступает оператором ЕБС) будет дано время на приведение систем в соответствие, пояснил глава комитета по финрынку. Депутат уточнил, что, в частности, в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе — во внутренние базы банков.
В Ростелекоме рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, сообщили «Известиям» в компании. Тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг. Промышленный запуск оплаты по лицу через ЕБС готовится в гипермаркетах «Лента» (эквайером выступает ВТБ), а также в сети кофеен Coffee Bean, заявили в Ростелекоме.
Работа по внедрению функционала также ведется с крупнейшим российским оператором и производителем вендинговых аппаратов, а к принятию закона сервис планируют подготовить к промышленной эксплуатации, добавили в Ростелекоме. «Известия» направили запросы крупнейшим производителям таких устройств.
В ВТБ «Известиям» подтвердили, что проводят эксперимент по оплате лицом в отдельных магазинах сети «Лента». Для полноценного запуска на всех клиентов необходимы изменения в законодательство, которые ожидаются в ноябре, подчеркнули в банке. Там считают, что технология будет удобна для покупателей на кассах самообслуживания, что сократит затраты магазинов на персонал. Помимо этого, гражданин сможет оплатить покупки в торговой точке, даже если он забыл карту дома, а его смартфон с pay-сервисом разрядился.
К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу также готовятся Россельхозбанк и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» их представители, однако партнеров кредитные организации не назвали. В Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рассматривают внедрение биометрического эквайринга. В «Макдоналдсе» «Известиям» заявили, что постоянно работают над инновациями и рассматривают разные варианты улучшения клиентского опыта.
Для того чтобы провести оплату по лицу, клиенту нужно сдать данные в ЕБС. По последней информации, в единой системе хранится около 150 тыс. слепков. При этом банки отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы. Например, по заявлению главы Сбера Германа Грефа в системе крупнейшего банка хранятся «миллионы» слепков. С их помощью Сбербанк пилотирует оплату заказа в одном из кафе Prime. Биометрические покупки в России также тестируются через сторонние приложения, где «связываются» слепок лица и платежные данные банковской карты: например, в отдельных магазинах «Магнит», ресторанах быстрого питания KFC и столовой в Иннополисе.
Коронавирусное ускорение
Пандемия коронавируса кратно увеличила число пользователей ЕБС: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года, сообщили в Ростелекоме. В компании убеждены, что биометрическая оплата сокращает время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд.
Биометрические технологии несут риски как утечки данных, так и мошенничеств с покупками, уверена менеджер группы по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte Наталья Таболина. По ее словам, сейчас внедрять технологию слишком опасно и для банка, и для продавца. Кроме того, есть и пробелы правового поля: например, торговая точка не участвует в хранении персональных данных клиента финансовой организации и одновременно своего покупателя, а значит, сведения после оплаты должны быть обезличены и закодированы, подчеркнула Наталья Таболина.
С другой стороны, в будущем технологии позволят оптимизировать работу персонала и привлекать всё более лояльных клиентов, отметила эксперт.
Скомпрометировать лицо сложнее, чем украсть карту, предварительно подсмотрев ее ПИН-код, считает директор центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам компании «Техносерв» Игорь Афонин. По его словам, при этом карта легко поддается блокировке и перевыпуску, а заблокировать лицо затруднительно — критически важно предусмотреть регламент действий при одновременной компрометации карты в связке с лицом клиента.
Эксперт добавил, что в системах распознавания лиц уже работает технология Liveness Detection, которая по камере определяет, находится перед ней живой человек или фото. Поэтому бояться списывания денег по снимку человека не следует.
В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о выгодах и рисках внедрения биометрического эквайринга.