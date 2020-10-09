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С лица списано: оплату по биометрии запустят до конца года

После принятия закона сервис станет доступен в продуктовых магазинах и вендинговых автоматах
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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С лица списано: оплату по биометрии запустят до конца года
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2020-10-08 15:58:42
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Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу в магазинах и кафе. Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил ВТБ в гипермаркетах «Лента». В Ростелекоме, операторе ЕБС, сообщили о тестировании технологии с производителями вендинговых аппаратов. Хотя сервис повысит скорость обслуживания и удобство, риски мошенничеств и утечек данных пока отталкивают клиентов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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В ожидании закона

Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года. Об этом «Известиям» заявил Анатолий Аксаков. В первом чтении законопроект одобрили в июле 2019 года, а затем его рассмотрение было заморожено. Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Расширить функционал действия биометрии можно будет сразу после принятия закона. По другим же позициям, например — в части уточнения правил хранения и обработки данных, кредитным организациям и Ростелекому (выступает оператором ЕБС) будет дано время на приведение систем в соответствие, пояснил глава комитета по финрынку. Депутат уточнил, что, в частности, в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе — во внутренние базы банков.

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С лица списано: оплату по биометрии разрешат до конца года
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Ростелекоме рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, сообщили «Известиям» в компании. Тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг. Промышленный запуск оплаты по лицу через ЕБС готовится в гипермаркетах «Лента» (эквайером выступает ВТБ), а также в сети кофеен Coffee Bean, заявили в Ростелекоме.

Работа по внедрению функционала также ведется с крупнейшим российским оператором и производителем вендинговых аппаратов, а к принятию закона сервис планируют подготовить к промышленной эксплуатации, добавили в Ростелекоме. «Известия» направили запросы крупнейшим производителям таких устройств.

В ВТБ «Известиям» подтвердили, что проводят эксперимент по оплате лицом в отдельных магазинах сети «Лента». Для полноценного запуска на всех клиентов необходимы изменения в законодательство, которые ожидаются в ноябре, подчеркнули в банке. Там считают, что технология будет удобна для покупателей на кассах самообслуживания, что сократит затраты магазинов на персонал. Помимо этого, гражданин сможет оплатить покупки в торговой точке, даже если он забыл карту дома, а его смартфон с pay-сервисом разрядился.

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С лица списано: оплату по биометрии разрешат до конца года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу также готовятся Россельхозбанк и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» их представители, однако партнеров кредитные организации не назвали. В Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рассматривают внедрение биометрического эквайринга. В «Макдоналдсе» «Известиям» заявили, что постоянно работают над инновациями и рассматривают разные варианты улучшения клиентского опыта.

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Для того чтобы провести оплату по лицу, клиенту нужно сдать данные в ЕБС. По последней информации, в единой системе хранится около 150 тыс. слепков. При этом банки отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы. Например, по заявлению главы Сбера Германа Грефа в системе крупнейшего банка хранятся «миллионы» слепков. С их помощью Сбербанк пилотирует оплату заказа в одном из кафе Prime. Биометрические покупки в России также тестируются через сторонние приложения, где «связываются» слепок лица и платежные данные банковской карты: например, в отдельных магазинах «Магнит», ресторанах быстрого питания KFC и столовой в Иннополисе.

Коронавирусное ускорение

Пандемия коронавируса кратно увеличила число пользователей ЕБС: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года, сообщили в Ростелекоме. В компании убеждены, что биометрическая оплата сокращает время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд.

Биометрические технологии несут риски как утечки данных, так и мошенничеств с покупками, уверена менеджер группы по оказанию услуг финансовым институтам Deloitte Наталья Таболина. По ее словам, сейчас внедрять технологию слишком опасно и для банка, и для продавца. Кроме того, есть и пробелы правового поля: например, торговая точка не участвует в хранении персональных данных клиента финансовой организации и одновременно своего покупателя, а значит, сведения после оплаты должны быть обезличены и закодированы, подчеркнула Наталья Таболина.

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С лица списано: оплату по биометрии разрешат до конца года
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
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С другой стороны, в будущем технологии позволят оптимизировать работу персонала и привлекать всё более лояльных клиентов, отметила эксперт.

Скомпрометировать лицо сложнее, чем украсть карту, предварительно подсмотрев ее ПИН-код, считает директор центра компетенций по мультимедиа и ситуационным центрам компании «Техносерв» Игорь Афонин. По его словам, при этом карта легко поддается блокировке и перевыпуску, а заблокировать лицо затруднительно — критически важно предусмотреть регламент действий при одновременной компрометации карты в связке с лицом клиента.

Эксперт добавил, что в системах распознавания лиц уже работает технология Liveness Detection, которая по камере определяет, находится перед ней живой человек или фото. Поэтому бояться списывания денег по снимку человека не следует.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о выгодах и рисках внедрения биометрического эквайринга.

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