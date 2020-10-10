Боевики ИГ из Великобритании не признали вину в американском суде

Двое боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), входившие в четверку палачей, известных как «Битлз», не признали своей вины в американском суде, сообщает Би-би-си в субботу, 10 октября.

Речь идет о гражданах Великобритании Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе. В среду им были предъявлены обвинения в пытках и казнях четырех граждан США, а также британских и японских заложников.

Первое судебное заседание состоялось в пятницу в суде Александрии (штат Виргиния). Оба обвиняемых заявили, что не признают вину. Следующее судебное заседание по делу намечено на 15 января.

Ранее США переправили Коти и Эльшейха из Сирии в Ирак. До этого террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды.

Верховный суд Великобритании отменил введенный в марте запрет на передачу материалов по делу боевиков ИГ и постановил, что Соединенное Королевство может снабдить власти США необходимыми материалами. До этого генпрокурор США Уильям Барр направил главе МВД Великобритании письмо, где заявил, что власти США не намерены добиваться казни Коти и Эльшейха, если процесс над ними состоится в Соединенных Штатах.

В сентябре сообщалось, что британские власти передали США доказательства по делу боевиков.

Группа из четверых боевиков, прозванных «Битлз» из-за английского акцента, стала известна в связи с казнями заложников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь «Битлз» Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей, Эйн Лесли Дэвис, был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.

Коти и Эльшейх были взяты в плен курдскими ополченцами в Сирии в феврале 2018 года. В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что боевики вывезены за пределы Сирии, в «безопасное место, контролируемое США».