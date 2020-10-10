Голкипера «Краснодара» Сафонова вызвали в сборную России по футболу
Вратарь футбольного клуба «Краснодар» и молодежной сборной страны Матвей Сафонов получил вызов в основную сборную России по футболу и сможет принять участие в матчах Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в пятницу, 9 октября.
Отмечается, что голкипер присоединился к основной национальной команде страны сразу после завершения матча отборочного цикла чемпионата Европы – 2021 (для игроков до 21 года) с командой Эстонии, который прошел в пятницу в подмосковных Химках и завершился победой россиян со счетом 4:0.
Сам Сафонов прокомментировал вызов в сборную и заявил, что попасть в национальную команду было его мечтой с детства. Как пишет «Спорт-Экспресс», он узнал об этом сразу, как вернулся с игры.
Сейчас сборная России в Новогорске готовится к матчам Лиги наций. В субботу, 10 октября, Сафонов примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры группового этапа Лиги наций с командой Турции, которая пройдет в Москве 11 октября.
14 октября состоится игра группового этапа Лиги наций, в которой сборная России сыграет с командой Венгрии. Встреча также пройдет в Москве.
28 сентября бывший главный тренер московского ФК ЦСКА, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» оценил состав национальной команды для подготовки к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.