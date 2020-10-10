Российские космонавты на МКС не получат новогодние подарки

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) не получат новогодние подарки из-за переноса «Роскосмосом» старта грузового корабля «прогресс М-16» на 2021 год. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы госкорпорации сообщили «РИА Новости» в субботу, 10 октября.

Отмечается, что отправка «Прогресса» с грузами на МКС, в том числе с подарками для космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Однако в связи с проведением дополнительных проверок старт корабля был отложен до следующего года.

Кроме того, с 24 декабря также на 2021 год отложен старт гидрометеорологического спутника «Арктика-М». Оба старта предполагалось произвести с космодрома Байконур ракетами-носителями «Союз-2».

Ранее в «Роскосмосе» заявили о корректировке орбиты Международной космической станции (МКС) в среду, 7 октября, с целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Старт ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября с космодрома Байконур. На нем к МКС должны отправиться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сейчас на борту Международной космической станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.