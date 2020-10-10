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В Венесуэле в четырех штатах возникли перебои с подачей электричества

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Четыре венесуэльских штата и ряд районов Каракаса испытывают проблемы с электроэнергией. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила газета El Nacional.

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Перебои в подаче электричества отмечаются в штатах Арагуа, Карабобо, Миранда и Сулия, а также в четырех столичных районах.

Власти пока не комментируют произошедшее.

26 сентября сообщалось, что в 17 штатах Венесуэлы и некоторых районах Каракаса наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

С начала 2019 года в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества, президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».

Так, 7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион. Авария повторилась 30 марта, оставив без света 21 штат. При этом блэкауты вызвали массовые протесты в стране.

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Самый масштабный блэкаут в истории Венесуэлы продолжается пятые сутки. 7 марта вечером из-за сбоя в работе ГЭС имени Симона Боливара без электричества осталась большая часть страны. На следующий день подача электроэнергии частично была возобновлена, однако ненадолго — 9 марта стало известно о взрыве на электроподстанции города Сьюдад-Боливар. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал взять под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения и вести воздушное наблюдение за линиями электропередачи. 10 марта в Каракасе электроснабжение было восстановлено на 40%, в штатах Миранда и Ансоатеги — на 20%, в остальных штатах восстановительные работы продолжаются. Понедельник, 11 марта, из-за аварии стал в Венесуэле выходным — приостановлена работа всех предприятий и учреждений, отменены занятия в учебных заведениях
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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В Каракасе служащие не могли попасть на работу, так как двери в здания офисов оказались заблокированными, лифты не работали. Прекратили работу аэропорт и метро
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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В магазинах возникли проблемы с покупками, так как произвести оплату картами, а также снять в банкоматах наличные невозможно
Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra
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В таких условиях активизировались мародеры, которые бросились грабить магазины
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Национальная полиция задержала уже десятки человек, которые совершали налеты на магазины
Фото: Getty Images/Bloomberg/Adriana Loureiro Fernandez
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Тяжелая ситуация сложилась в больницах. В тех, где есть электрогенераторы, они используются в самых крайних случаях. А там, где их нет, персонал вынужден использовать ручные или механические приспособления
Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra
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На автозаправочных станциях скопилось множество людей, которые пытаются закупить топливо для генераторов
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Из-за блэкаута в стране резко ограничено водоснабжение. Местные жители выстроились в очереди к природным источникам. В отелях вода подается два-три раза в день по часу
Фото: Getty Images/Edilzon Gamez
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Огромные очереди выстроились и у специальных зарядных установок на солнечных батареях, где можно подзарядить мобильные телефоны и компьютеры
Фото: Getty Images/NurPhoto/Jonathan Lanza
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Власти Венесуэлы заявили, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, и предположили, что она была проведена с территории США. Оппозиция же винит в происшедшем власти, заявляя о плохой организации хозяйствования, и призывает недовольных принять участие в протестах
Фото: REUTERS/William Urdaneta
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал с понедельника раздавать гражданам продуктовые наборы и обеспечить доставку к жилым домам цистерн с питьевой водой, а также оказать помощь больницам по всей стране
Фото: Getty Images/Bloomberg/Carlos Becerra
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