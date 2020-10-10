В Венесуэле в четырех штатах возникли перебои с подачей электричества

Четыре венесуэльских штата и ряд районов Каракаса испытывают проблемы с электроэнергией. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила газета El Nacional.

Перебои в подаче электричества отмечаются в штатах Арагуа, Карабобо, Миранда и Сулия, а также в четырех столичных районах.

Власти пока не комментируют произошедшее.

26 сентября сообщалось, что в 17 штатах Венесуэлы и некоторых районах Каракаса наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

С начала 2019 года в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества, президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».

Так, 7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион. Авария повторилась 30 марта, оставив без света 21 штат. При этом блэкауты вызвали массовые протесты в стране.