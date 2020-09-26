Проблемы с электричеством затронули Каракас и 17 штатов Венесуэлы

Около 17 штатов Венесуэлы и некоторые районы Каракаса испытывают проблемы с подачей электроэнергии. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщила в своем Twitter мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks.

Трудности с электричеством наблюдаются в таких штатах, как Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Варгас, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Тачира, Трухильо, Сулия, Фалькон и Яракуй.

С начала 2019 года в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества, президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».

Так, 7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион. Авария повторилась 30 марта, оставив без света 21 штат. При этом блэкауты вызвали массовые протесты в стране.