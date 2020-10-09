Врач рассказала о состоянии находившейся в шкафу девочки на Урале

Дистрофия третьей степени, наступившая из-за длительного голодания, выявлена у шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу на Урале. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила врач-реаниматолог Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге Алина Панишева.

«Ребенок доставлен нам бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. В данный момент ребенку планируется [провести] полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий», — приводит ее слова «РИА Новости».

Сейчас девочка находится в реанимации, ее вес составляет 3 кг 100 гр, добавила Панишева.

По словам врача-реаниматолога территориального центра медицины катастроф Игоря Барсукова, девочку перевозили в транспортном инкубаторе, полет она перенесла хорошо и находилась в сознании весь путь.

О происшествии стало известно ранее в пятницу, после появления в соцсетях видео, на котором показан младенец, которого нашли в шкафу на Урале. На кадрах заметно сильное истощение девочки.

Ребенка около полугода назад родила 37-летняя жительница Карпинска и всё это время прятала ее в сумке в шкафу, пишет РЕН ТВ. Малышку во время застолья обнаружили гости и сообщили в полицию, после чего ребенка доставили в больницу.

У девочки предварительно диагностировали гипотрофию третьей степени, а также другие серьезные заболевания, уточнил Горелых.

Представитель регионального главка МВД добавил, что подозреваемая во время беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью в момент родов. Поэтому необходимо получить официальное медицинское заключение, что женщина является настоящей матерью малыша.

При этом у женщины, по данным правоохранителей, есть еще двое детей — трехлетняя дочь и 13-летний сын. С мужем они разошлись в начале 2020 года.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.