ВОЗ создала группу по изучению случаев повторного заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19. Об этом рассказала в пятницу, 9 октября, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы в курсе случаев повторного заражения в большом количестве стран. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению. Потому что у нас много вопросов. На данный момент у нас есть много сообщений из разных стран, но у нас нет оценки по проценту населения с повторным заражением», — сказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведется в пятницу, 9 октября, в Twitter организации.

Как отметила Керкхове, без ответа пока остается вопрос о том, какой является реакция иммунитета на инфицирование организма. Другой вопрос, на который организация рассчитывает найти ответ, — это насколько серьезным будет повторное протекание болезни и возможно ли заражение более легкой формой COVID-19.

По словам главы группы ВОЗ, у организации есть данные о выработке сильного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, однако на данный момент нет сведений о том, сколько он длится.

4 октября вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода.

5 октября в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие сезонными ОРВИ могут обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут.

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