Собянин назвал условие разблокировки соцкарт москвичей

Социальные карты москвичей будут разблокированы для тех, кто направляется к врачу для получения неотложной помощи. Об этом в пятницу, 9 октября, в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — сообщил градоначальник.

Ранее в столице был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников. Временный запрет вступил в силу с 9 октября. У пожилых москвичей проездные заблокированы до 28 октября.

Ограничение коснулись людей старше 65 лет и также людей с хроническими заболеваниями. Школьникам бесплатный проезд недоступен до конца каникул. Уплаченные за билет деньги не «сгорят» — будут перенесены на более поздний срок.

Ранее, 7 октября, Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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