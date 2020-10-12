Одолжи руль: в думе хотят запретить передавать возмещение ущерба в ДТП

В России предлагают запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП, чтобы этим не пользовались мошенники. Как выяснили «Известия», такую поправку в Гражданский кодекс намерены внести депутаты Госдумы от «Единой России». По их словам, известны уже сотни случаев обмана россиян, которые получили бы от страховой гораздо больше средств, если бы требовали возмещение сами, а не отдавали эту возможность юристам. В Российском союзе автостраховщиков проблему признают и законопроект поддерживают. А вот юристы считают, что эту инициативу пролоббировали страховые компании, чтобы исключить посредников с рынка и занижать суммы выплат гражданам, которые не сумеют отстоять свои права.

Убрать лазейку

По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в часть 2 статьи 799 Гражданского кодекса РФ». Документом предлагается запретить уступку прав потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда, на получение штрафов и иных выплат, причитающихся гражданину по ФЗ «О защите прав потребителей». Как рассказала «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко, причиной разработки новых норм стало обращение к ней жителей Краснодарского края, которые пострадали от мошенников, представлявшихся автомобильными юристами.

— Всего жертвами этой аферы стало около 700 человек. Они получили требование вернуть страховые выплаты и налог НДФЛ с этих сумм. Выяснилось, что, попав в ДТП, эти граждане за определенные суммы переуступали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они сразу получали 50 тыс., отказываясь самостоятельно доказывать в суде ущерб от 200 тыс. рублей и более, — пояснила депутат.

По ее словам, в итоге за пострадавших это сделали мошенники, которые значительно завысили ущерб и получили большие деньги. Схема обмана вскрылась, когда страховые компании начали обжаловать вынесенное по выплатам решение. Оказалось, что его принимал один и тот же судья.

Одолжи руль Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Еще в декабре 2017 года Верховный Суд РФ своим постановлением запретил переуступку права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда и так далее. Однако в большинстве случаев указанное требование не соблюдается из-за отсутствия такого запрета в действующем законодательстве. Многие недобросовестные компании, выкупившие у граждан права на взыскание, этим пользуются, — пояснила Наталья Костенко, подчеркнув, что эта проблема существует очень давно.

В других фракциях Госдумы отнеслись к инициативе единороссов неоднозначно.

— Это нужно поддержать не только из-за большого количества случаев мошенничества, а еще из-за того, что автоюристы в судах завышают стоимость издержек и в итоге растет цена всего полиса ОСАГО для граждан, — заявил первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

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Член фракции ЛДПР, зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов, напротив, считает, что торопиться менять законодательство не стоит. По его мнению, нужно разобраться с судами, которые принимают решения по завышенным выплатам, и более жестко наказывать мошенников.

— Почему я должен отказываться от услуг автомобильных юристов, если мне так удобно и у меня нет времени самому с этим разбираться? Мне кажется, что государство должно отреагировать на это как-то по-другому, — считает депутат.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов, наоборот, считает, что законопроект можно поддержать, если он обезопасит граждан.

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— Такие лазейки в законодательстве, конечно, надо закрывать. Тем более есть конкретные пострадавшие и их очень много, если этим вопросом уже интересовался Верховный суд. Лично я считаю, что эту инициативу можно поддержать, — отметил депутат.

Кому это выгодно

По данным Всероссийского союза страховщиков, доля мошенничества, приходившаяся на ОСАГО, в 2018 году составляла 90%, а в 2019-м — 87%. К слову, именно Краснодарский край считается одним из лидеров по этому виду преступлений. Об этом говорится в январском исследовании ЦБ РФ «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО», который отнес регион наряду с еще восемью субъектами к красной зоне рисков.

— Мы поддерживаем законодательные инициативы, направленные на борьбу с мошенничеством в ОСАГО. В то же время в части противодействия недобросовестным автоюристам есть ряд важных нюансов. Дело в том, что они, как правило, прибегают к манипулированию между договором уступки права требования и доверенностью. Договор уступки права требования заключается для того, чтобы де-факто лишить автовладельца возможности получить справедливое возмещение, в этом случае автоюрист быстро выплачивает ему небольшую сумму чуть ли не прямо на месте ДТП, — пояснил «Известиям» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Одолжи руль Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

По его словам, для суда и налоговой недобросовестные автоюристы используют подписанную автовладельцем доверенность на представление его интересов. Она позволяет им выступать от его имени в суде и при этом не платить самим налоги по взысканным через суд штрафам и неустойкам, а перекладывать эту обязанность на собственника машины.

— В результате такого сотрудничества с недобросовестным автоюристом владелец, чья машина пострадала в ДТП, получает меньше, чем получил бы от страховой компании, да еще и оказывается должен заплатить налоги со штрафов и неустоек, взысканных в свою пользу автоюристом, — пояснил эксперт.

В самих страховых компаниях оперативно прокомментировать эту инициативу «Известиям» не смогли. А вот автоюристы выступают категорически против этого законопроекта. По их мнению, в первую очередь он как раз выгоден страховым компаниям, которые могут его лоббировать.

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— Я против этой инициативы и вот почему. Наши граждане не всегда знают закон и могут себя защитить, чем обычно пользуются страховые компании, выплачивая по полису мизерные суммы страхования. Потом, когда это вскрывается, выясняется, что они должны быть в два раза больше, — пояснил «Известиям» автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, поэтому страховым компаниям выгодно, чтобы автолюбители отстаивали свои права самостоятельно. Эксперт убежден, что поднятая депутатами проблема касается в большей степени профессионализма юриста, который, естественно, не должен обманывать граждан.