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Два американских спутника не вышли на орбиту после пуска с Куру

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После сентябрьского пуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру два американских спутника не вышли на орбиту. Причиной стала нештатная работа пусковых контейнеров, рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.

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Vega должна была вывести на орбиту в общей сложности 53 спутника. Те, которые в итоге не вышли, находились в контейнере на четвертой ступени ракеты. В нем было всего восемь аппаратов, шесть успешно отправились на орбиту, отметил собеседник агентства.

Не вышедшие спутники сведены с орбиты вместе с отработавшей ступенью.

Агентство пока не располагает официальным комментарием компании Arianespace, осуществившей пуск ракеты Vega.

Запуск ракеты состоялся 2 сентября. Это был первый в 2020 голу пуск ракеты Vega, сообщила Arianespace. Грузом были семь микроспутников и 46 малых.

6 октября компания SpaceX вновь отложила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками орбитальной сети Starlink в связи с метеоусловиями. Это произошло уже в пятый раз с середины сентября.

Для SpaceX этот запуск группы из 60 спутников Starlink станет 13-м. На орбите уже работают более 700 аппаратов Starlink.

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