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Чиновника МЧС заподозрили в злоупотреблении полномочиями

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Начальник спецуправления МЧС России Михаил Гайденко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сумма ущерба от его действий превысила 1 млн рублей. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах в пятницу, 9 октября.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Фабулу дела собеседник агентства не уточнил.

Устанавливаются другие руководители спецуправления, причастные к преступлению.

Согласно информации на сайте ведомства, Гайденко руководит спецуправлением № 72 МЧС и носит звание полковника внутренней службы.

Ранее 9 октября в Архангельской области задержали и.о. министра образования Юрия Гнедышева по подозрению в развращении двух школьниц.

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