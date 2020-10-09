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И.о. министра в Архангельской области заподозрили в педофилии

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Врио министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним. Об этом стало известно каналу РЕН ТВ в пятницу, 9 октября.

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У Гнедышева изъят ноутбук, проводятся обыски в офисе.

В администрации губернатора подтвердили задержание чиновника и сообщили, что речь также идет о статье, связанной с изготовлением порнографии.

9 октября чиновник написал заявление на уход в отпуск с последующим увольнением.

Региональное управление Следственного комитета при этом сообщило о задержании экс-чиновника администрации по подозрению в развращении двоих несовершеннолетних, но имя подозреваемого в релизе не названо.

По версии следствия, чиновник в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Гнедышев стал и.о. министра в конце августа, после ухода в отставку прежнего главы министерства Олега Полухина. До этого он был директором школы в Северодвинске, пишет 29.Ru.

В июле экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову были предъявлены обвинения во взяточничестве и совращении малолетней. В апреле он был уволен с должности после подозрений в педофилии. Потерпевшая — дочь друзей Натарова. На момент начала преступных действий ей было 13 лет, но родители узнали об этом лишь три года спустя.

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