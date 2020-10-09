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В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с премией мира

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В Кремле не следили за присуждением Нобелевской премии мира, но рады, что ее получила Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 9 октября.

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«К сожалению, у нас не было возможности следить за этим, у нас очень напряженная повестка дня, безусловно, мы поздравляем программу ООН», — заявил он, отметив, что она «очень благими делами занимается».

Песков добавил, что ему неизвестно о работе этой организации в России и он не думает, что есть такая необходимость.

О присуждении премии мира Всемирной продовольственной программе ООН Нобелевский комитет сообщил ранее в этот день.

Организация получила награду за «усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий в зонах конфликтов и усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах». В 2019 году она оказала помощь примерно 100 млн человек в 88 странах.

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