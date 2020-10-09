Нобелевскую премию мира получила продовольственная программа ООН

Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом сообщил нобелевский комитет в пятницу, 9 октября.

Организация получила награду за «усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий в зонах конфликтов и усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах», говорится в сообщении.

Всемирная продовольственная программа ООН — крупнейшая в мире гуманитарная организация, занимающаяся проблемами голода. В 2019 году она оказала помощь примерно 100 млн человек в 88 странах.

8 октября нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе за 2020 год. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. Это первый в истории случай, когда награду по химии получили сразу две женщины.

6 октября Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике – 2020. Награда присуждена ученым за работы в области исследования черных дыр.