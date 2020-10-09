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Сотрудников полиции и СК задержали за дебош в московском баре

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Сотрудники полиции и Следственного комитета были задержаны за устроенный ими дебош в московском баре Gipsy. Об этом в пятницу, 9 октября, стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Скандал устроили сотрудник угрозыска отдела МВД «Гагаринский» Антон Журавлев и его приятель — сотрудник Следственного управления по городу Домодедово ГСУ СКР по Московской области.

Уточняется, что сначала молодые люди распивали в заведении алкоголь, а затем начали шумно себя вести. Охрана вывела их и вызвала полицию, обратно в бар их не пустили. Это возмутило полицейского, и тот устроил дебош на улице возле Gipsy.

На видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как сотрудник полиции пробивает рукой сточную трубу, толкает своего товарища, а затем угрожает охраннику.

Ранее 9 октября сообщалось, что в Усть-Илимске правоохранительные органы начали проверку по факту массовой драки в одном из городских кафе. Видео потасовки появились в соцсетях.

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