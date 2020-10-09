Полиция выясняет причины массовой драки в кафе Усть-Илимска

В Усть-Илимске правоохранительные органы начали проверку по факту массовой драки в одном из городских увеселительных заведений. Видео потасовки появились в соцсетях.

Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел еще 2 октября, но заявлений или обращений в полицию по поводу случившегося так и не поступило. Никто из участников разборки в медицинские учреждения за помощью специалистов не обращался.

Сейчас полиция устанавливает всех участников видеозаписи и выясняет обстоятельства произошедшего, пишет ИА IrkutskMedia.

25 сентября сообщалось о массовой драке в Москве, в которой участвовало более 10 человек. Одного участника потасовки с травмой головы доставили в больницу.