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Полиция выясняет причины массовой драки в кафе Усть-Илимска

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В Усть-Илимске правоохранительные органы начали проверку по факту массовой драки в одном из городских увеселительных заведений. Видео потасовки появились в соцсетях.

Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел еще 2 октября, но заявлений или обращений в полицию по поводу случившегося так и не поступило. Никто из участников разборки в медицинские учреждения за помощью специалистов не обращался.

Сейчас полиция устанавливает всех участников видеозаписи и выясняет обстоятельства произошедшего, пишет ИА IrkutskMedia.

25 сентября сообщалось о массовой драке в Москве, в которой участвовало более 10 человек. Одного участника потасовки с травмой головы доставили в больницу.

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