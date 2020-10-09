Прямой эфир

Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Мурат Гассиев и американец Кевин Джонсон 31 октября поборются за титул WBA International. Поединок состоится в рамках турнира, который устраивает Федерация бокса РФ.

Кард качества: чем запомнился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Зрителями масштабного праздника бокса стали 3,7 млн россиян

«31 октября я вернусь на ринг, меня ждет бой с серьезным соперником — бывшим претендентом на титул чемпиона мира Кевином Джонсоном», — цитирует боксера телеканал РЕН ТВ 9 октября.

Поединок станет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе. Бой состоится в Сочи, состав и мейн-кард на данный момент формируются.

«Я голоден до боев как никогда. Я в оптимальной форме и готов показать бой, который вы запомните на всю жизнь. Супертяжелый вес будет моим», — подчеркнул Гассиев.

На счету российского спортсмена 26 побед на профессиональном ринге. Его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. У американца Джонсона 35 побед, 17 поражений и ничья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020