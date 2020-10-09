Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября

Российский боксер Мурат Гассиев и американец Кевин Джонсон 31 октября поборются за титул WBA International. Поединок состоится в рамках турнира, который устраивает Федерация бокса РФ.

«31 октября я вернусь на ринг, меня ждет бой с серьезным соперником — бывшим претендентом на титул чемпиона мира Кевином Джонсоном», — цитирует боксера телеканал РЕН ТВ 9 октября.

Поединок станет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе. Бой состоится в Сочи, состав и мейн-кард на данный момент формируются.

«Я голоден до боев как никогда. Я в оптимальной форме и готов показать бой, который вы запомните на всю жизнь. Супертяжелый вес будет моим», — подчеркнул Гассиев.

На счету российского спортсмена 26 побед на профессиональном ринге. Его дебют в тяжелом весе несколько раз откладывался. У американца Джонсона 35 побед, 17 поражений и ничья.