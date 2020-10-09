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Минтранс спрогнозировал двукратное падение авиаперевозок в 2020 году

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Минтранс России ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил глава ведомства Евгений Дитрих на итоговой коллегии ведомства.

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По его словам, падение достигнет до уровня в 60 млн человек. Годом ранее услугами авиакомпаний воспользовался 128,1 млн человек.

«Пандемия кардинально изменила сложившиеся условия. Снижение объема перевозок за восемь месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%», — пояснил министр. Российская авиация по темпам восстановления внутренних перевозок стала первой в мире, добавил он.

Как добавил Дитрих, транспортный комплекс России в этом году не выйдет на докризисные показатели по объемам работы на фоне с распространением коронавируса.

В конце сентября стало известно, что в правительстве хотят дополнительно поддержать региональных авиаперевозчиков, увеличив субсидии на 4,6 млрд рублей. Средства направят на развитие полетов внутри регионов, программа рассчитана на 2021–2023 годы.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила их с 3 апреля.

В августе открылись первые зарубежные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. В начале сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. 20 сентября Россия возобновила рейсы в Казахстан, Корею, Киргизию и Белоруссию.

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