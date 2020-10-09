Маски вновь бесплатно раздают в автобусах Южно-Сахалинска

Власти Южно-Сахалинска приняли решение возобновить выдачу бесплатных медицинских масок пассажирам автобусов МУП «Транспортная компания». Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Как пишет ИА SakhalinMedia, каждый день на рейсы выдают до 15 тыс. бесплатных масок на случай, если у пассажиров нет с собой средств индивидуальной защиты. В первую очередь маски предназначены пожилым людям, беременным, детям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Другие пассажиры в зависимости от ситуации также могут получить бесплатную маску.

Впрочем, в городской администрации предупредили, что запас масок на рейс ограничен, и попросили не вступать в конфликт с водителем или кондуктором в случае, если маски закончились.

В МУП «Транспортная компания», в свою очередь, заверили, что ежедневно выполняют полный комплекс профилактических мер по недопущению распространения инфекции. Речь идет о ежедневной дезинфекции автобусов, контроле наличия в салоне дозаторов с антисептиками, обеспечении средствами индивидуальной защиты водителей и кондукторов.

8 октября в Кремле призвали к внутренней мобилизации каждого гражданина страны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для серьезной озабоченности.