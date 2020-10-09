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Вакцину от коронавируса доставили в ЕАО

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В ЕАО поступило 40 доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки сделают медицинскому персоналу инфекционного госпиталя, который работает с пациентами с COVID-19.

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Как рассказал ИА EAOMedia заместитель главврача областной больницы Александр Ермошин, вакцина создана и изготовлена на базе российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Первые прививки поставят на следующей неделе, а вторые – через две недели, при отсутствии нежелательных реакций.

Когда же вакцина поступит в массовое производство, участковые терапевты составят списки проживающих на территории лиц, которые подлежат вакцинированию.

8 октября сообщалось, что в комитете Госдумы России по охране здоровья предложили выдвинуть на получение Нобелевской премии в 2021 году ученых центра имени Гамалеи, которые разработали первую в мире вакцину от коронавируса.

По словам зампреда комитета Леонида Огуля, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества и его масштаб трудно переоценить.

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