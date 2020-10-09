ЦБ отозвал лицензию у банка «Майский»

Банк России в пятницу, 9 октября, отозвал лицензию у банка «Майский». Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.

Решение принято в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

По данным ЦБ, банк «Майский» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Среди нарушений — занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Также банком допускались нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения», — отметили в ЦБ.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

В «Майский» назначена временная администрация Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора.

Банк «Майский» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее в октябре ЦБ отозвал лицензию у Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (ТЭМБР-Банк).