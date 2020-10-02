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ЦБ отозвал лицензию у ТЭМБР-Банка

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ЦБ отозвал лицензию у Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (ТЭМБР-Банк). Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается на сайте регулятора.

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Отмечается, что причиной отзыва лицензии стало то, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ,

«[Банк] занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — говорится в сообщении.

Также кредитная организация, по данным Банка России, допускала нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.

24 июля ЦБ отобрал лицензии у банка «Невастройинвест», АО «Народный банк», абаканского банка «Центрально-Азиатский» и у московского банка «Ресурс-траст».

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