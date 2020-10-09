В Венесуэле одобрили закон о противодействии санкциям США

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы одобрила подготовленный правительством закон, нацеленный на борьбу с последствиями американских санкций. Об этом сообщила вице-президент страны Дельси Родригес.

Политик поблагодарила ассамблею за одобрение документа.

«Спасибо независимой КА за то, что она дала ход «Антиблокадному закону» ради счастья нашего народа и гармоничного производственного развития Венесуэлы», — цитирует ее ТАСС.

Законопроект, направленный на противодействие санкциям США, ранее представил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Документ наделяет правительство полномочиями, позволяющими защитить венесуэльские активы внутри страны и за рубежом, а также способствующими восстановлению экономики. Проект закона передали на рассмотрение Конституционной ассамблеи, а не парламенту, в котором большинство принадлежит оппозиции.

В сентябре пять граждан Венесуэлы были внесены в санкционный список США за «подрыв демократии» и поддержку Мадуро.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.

Ряд других стран, среди которых Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.