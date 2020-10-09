Против главы «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о госизмене

Правоохранители на Украине возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена» против главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом он сообщил в четверг, 8 октября, в эфире телеканала «Украина-24».

«Против меня открыто очередное уголовное дело, в этот раз за государственную измену», — сказал топ-менеджер и добавил, что готов ответить на все обвинения.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила в четверг, что подозревает менеджмент «Нафтогаза» в хищении газа на сумму почти 730 млн гривен (около $26,3 млн). По данным следствия, в течение 2016-2017 годов директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области заключили ряд соглашений о закупке у «Нафтогаза» природного газа. Однако компания поставляла ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных, вследствие чего доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% против 35% заложенных в тариф.

Следователи подсчитали, что в результате реализации этой преступной схемы ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного «Нафтогазу».

Ранее, 7 октября, депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что «в «Нафтогазе» нашли «дыру» в миллиарды гривен».

25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.