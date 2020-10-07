Депутат рады назвал условие гибели Украины

Украину ждет гибель, если у власти останется команда действующего президента страны Владимира Зеленского, такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По мнению парламентария, сейчас Украина переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

«Посудите сами: в «Нафтогазе» нашли «дыру» в миллиарды гривен. Глава кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело… Речь уже не идет о победе какой-то партии, речь идет о выживаемости страны. Если мы не уберем «зеленых», то страна погибнет!» — сказал Рабинович.

Также политик возмутился отношением Европы к его стране.

«Нам сказали: Европа — не банкомат для Украины. Конечно, не банкомат! Вы забрали у нас землю, поставили смотрящих на всех стратегические предприятия своих гастролеров, убили нашу банковскую систему», — заявил он.

10 сентября бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. По его словам, действия главы государства могут привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств».