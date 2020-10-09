Эксперт призвал не выкладывать в соцсети фото вида из своего окна

Фотография, сделанная из окна квартиры или рабочего офиса, может стать объектом интереса недоброжелателей. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

По его словам, некоторые социальные сети и сайты сохраняют данные о геопозиции на фотографиях, которые были сделаны с телефона. При этом подобные данные есть у каждой фотографии, вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана.

По его словам, есть отправить фотографию в личном сообщении в соцсети при включенных геоданных, то в метке можно будет узнать, где она была сделана, например город и улицу. Этого хватит, чтобы недоброжелатель мог начать слежку за человеком.

6 октября директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что телефон лучше поставить на беззвучный режим, если, например, того требуют нормы и правила этикета, а также служебная необходимость.