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Эксперт призвал не выкладывать в соцсети фото вида из своего окна

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Фотография, сделанная из окна квартиры или рабочего офиса, может стать объектом интереса недоброжелателей. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

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По его словам, некоторые социальные сети и сайты сохраняют данные о геопозиции на фотографиях, которые были сделаны с телефона. При этом подобные данные есть у каждой фотографии, вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана.

По его словам, есть отправить фотографию в личном сообщении в соцсети при включенных геоданных, то в метке можно будет узнать, где она была сделана, например город и улицу. Этого хватит, чтобы недоброжелатель мог начать слежку за человеком.

6 октября директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что телефон лучше поставить на беззвучный режим, если, например, того требуют нормы и правила этикета, а также служебная необходимость.

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