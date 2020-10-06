Эксперт рассказал о необходимости держать телефон на беззвучном режиме

Телефон лучше поставить на беззвучный режим, если того требуют нормы и правила этикета, а также служебная необходимость. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев.

По его словам, беззвучный режим пригодится в театре, кинотеатре или концертном зале. В этих местах существует негласное правило — отключать звук на смартфоне, чтобы не нарушать спокойствие и комфорт других людей.

Кроме того, по мнению Косарева, иногда перевод телефона на беззвучный режим может быть продиктовано производственной необходимостью, например, во время деловых переговоров или образовательных мероприятий.

При этом перевод гаджета на беззвучный режим может хорошо сказаться и на здоровье человека. Эксперт отметил, что это положительно влияет на сон, так как человек требуется спать по восемь часов в сутки.

2 октября эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко предупредил, что использование неоригинальных зарядных блоков и кабелей грозит повреждением порта зарядки телефона, а также может вывести смартфон из строя полностью.