«Блокадный дневник» Зайцева получил главный приз ММКФ

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева удостоили главного приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия».

События киноленты разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, которая недавно похоронила мужа, пешком через город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и попросить прощения. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.