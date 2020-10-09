Число пострадавших при пожаре в небоскребе в Южной Корее возросло до 88

При пожаре в 33-этажном небоскребе в Южной Корее пострадали по меньшей мере 88 человек. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило агентство Yonhap.

По его данным, пострадавших госпитализировали с легкими травмами и отравлением дымом. Уточняется, что часть эвакуированных жильцов горящего дома разместили в отеле.

Возгорание в небоскребе в городе Ульсан в районе Дал-донг произошло поздно вечером 8 октября. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что некоторые жители смогли эвакуироваться до приезда спасателей, но многие — только после. Десятки жильцов оказались заблокированы на крыше. Спасателям пришлось забирать их на вертолетах, уточняет телеканал «Звезда».

Как пишут местные СМИ, здание высотой 300 м превратилось в факел из-за резких порывов ветра: оно горит от первого до последнего этажа. Очаг возгорания, предположительно, находился между 8-м и 12-м этажами. Точная площадь пожара пока неизвестна, пишет телеканал «360». Всего в здании расположены порядка 120 квартир и торговых точек, пишет НСН.