В Южной Корее загорелся жилой небоскреб

В Южной Корее в городе Ульсан загорелся 33-этажный жилой дом. Об этом сообщает агентство Yonhap в четверг, 8 октября.

«77 жителей дома, которые надышались дымом, были доставлены в больницу», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

На размещенных в социальных сетях роликах видно, как пламенем охвачены верхние этажи, искры летят по всей высоте здания. Слышен собачий лай.

По данным южнокорейского агентства, пожар охватил коммерческо-жилой комплекс в стиле модерн в районе Дал-донг.

Что стало причиной возгорания пока не сообщается. Отмечается, что некоторые жители смогли эвакуироваться до приезда спасателей, но многие — только после.

В мае в эмирате Шарджа в районе ан-Нахда в ОАЭ загорелось жилое высотное здание. Всех жильцов эвакуировали из здания перед началом тушения. Всего было эвакуировано 250 семей. Отмечалось, что возгорание началось в ресторане, расположенном в небоскребе.

В ликвидации пожара участвовали несколько пожарных бригад. Для осмотра отдельных этажей спасатели пользовались дронами.