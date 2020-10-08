Прямой эфир

В Южной Корее загорелся жилой небоскреб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южной Корее в городе Ульсан загорелся 33-этажный жилой дом. Об этом сообщает агентство Yonhap в четверг, 8 октября.

«77 жителей дома, которые надышались дымом, были доставлены в больницу», — говорится в сообщении. На месте ЧП работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

На размещенных в социальных сетях роликах видно, как пламенем охвачены верхние этажи, искры летят по всей высоте здания. Слышен собачий лай.

По данным южнокорейского агентства, пожар охватил коммерческо-жилой комплекс в стиле модерн в районе Дал-донг.

Что стало причиной возгорания пока не сообщается. Отмечается, что некоторые жители смогли эвакуироваться до приезда спасателей, но многие — только после.

В мае в эмирате Шарджа в районе ан-Нахда в ОАЭ загорелось жилое высотное здание. Всех жильцов эвакуировали из здания перед началом тушения. Всего было эвакуировано 250 семей. Отмечалось, что возгорание началось в ресторане, расположенном в небоскребе.

В ликвидации пожара участвовали несколько пожарных бригад. Для осмотра отдельных этажей спасатели пользовались дронами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020