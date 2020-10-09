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Минюст США подал иск против Йельского университета за расовую дискриминацию

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Министерство юстиции США подало иск против Йельского университета за расовую дискриминацию. Об этом в четверг, 8 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение ведомства.

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В исковом заявлении утверждается, что учебное заведение осуществляло дискриминацию против абитуриентов на основании расы и национального происхождения. В частности, дискриминации подверглись в особенности лица азиатского происхождения и белые, заявляет минюст.

Отмечается, что университет поддерживает определенный процент афроамериканцев и людей азиатского происхождения в числе абитуриентов в нарушении Акта о гражданских правах, который запрещает дискриминацию по расовому признаку.

Ранее минюст США уже обвинял Йельский университет в расовой дискриминации, заявляя, что у азиатов шансы попасть туда меньше в 10 раз, чем у афроамериканцев, а у белых в 2,5 раза меньше. Университет эти обвинения отверг.

Расследование минюста показало, что университет использует расу абитуриентов как фактор при поступлении, стремясь реализовать собственные представления о «расовом балансе».

В августе стало известно, что сотрудники Токийского медицинского университета в течение нескольких лет занижали результаты вступительных экзаменов у девушек, чтобы число студенток составляло менее трети всех поступивших. Сообщалось, что подобную практику в вузе начали применять в 2011 году из-за роста числа женщин, успешно прошедших тестовое испытание. Так, в 2010 году их доля составила 40%. После этого в университете стали пытаться поддерживать число студенток на уровне 30%.

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