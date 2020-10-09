Приближающийся к США ураган «Дельта» усилился до третьей категории

Ураган «Дельта», который приближается к берегам США со стороны Мексиканского залива, вновь усилился до третьей категории. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр США по слежению за ураганами в четверг, 8 октября.

Согласно сообщению, «Дельта» набирает силу в западной части Мексиканского залива. Сейчас ураган находится в 55 км к югу прихода Камерон в штате Луизиана.

Он движется в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра внутри погодного явления достигает 51 м/с. Штормовое предупреждение действует на части территорий штатов Техас, Луизиана и Новый Орлеан.

Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта».

Тропический шторм «Дельта» сформировался в Атлантическом океане в понедельник, 5 октября. Позднее он усилился до урагана четвертой категории.

7 октября сообщалось, что центр урагана «Дельта» пересек полуостров Юкатан и вышел в Мексиканский залив. Ранее стихия обрушилась на штат Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики. Затем мощность урагана снизилась до второй категории.