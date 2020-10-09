Прямой эфир
Сюжет:

Приближающийся к США ураган «Дельта» усилился до третьей категории

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ураган «Дельта», который приближается к берегам США со стороны Мексиканского залива, вновь усилился до третьей категории. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр США по слежению за ураганами в четверг, 8 октября.

Согласно сообщению, «Дельта» набирает силу в западной части Мексиканского залива. Сейчас ураган находится в 55 км к югу прихода Камерон в штате Луизиана.

Он движется в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра внутри погодного явления достигает 51 м/с. Штормовое предупреждение действует на части территорий штатов Техас, Луизиана и Новый Орлеан.

Ранее, 8 октября, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением урагана «Дельта».

Тропический шторм «Дельта» сформировался в Атлантическом океане в понедельник, 5 октября. Позднее он усилился до урагана четвертой категории.

7 октября сообщалось, что центр урагана «Дельта» пересек полуостров Юкатан и вышел в Мексиканский залив. Ранее стихия обрушилась на штат Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики. Затем мощность урагана снизилась до второй категории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020