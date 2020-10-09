Прямой эфир

Экспорт органической продукции из России остановили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. Они не могут исполнить требование Россельхознадзора о химическом обеззараживании (фумигации) товара перед его вывозом в другие страны. В Европе обработанные таким образом продукты не признают органическими.

Скотская жизнь: как российские животноводы попали в заложники
Из-за соседского ящура скотоводы в приграничных районах лишились единственного источника дохода

По словам исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, с лета этого года Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов компаниям, которые не исполняют требование закона «О карантине растений» (вступил в силу в 2014 году). Речь об обязательной фумигации (обеззараживании специальными парами или газами) всей вывозимой за рубеж растительной продукции. Эту норму применяют ко всем сельскохозяйственным производителям.

Мироненко пояснил, что после такой обработки товары автоматически лишаются статуса органических. Поэтому отечественные компании не могут исполнить требование Россельхознадзора и при этом реализовать химически обеззараженную продукцию иностранным партнерам.

Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой изменить действующее регулирование, отказавшись от требования о фумигации для экспортеров. Организация направила письмо главе службы Сергею Данкверту 28 августа. Официальный ответ союз не получил, и ситуация с тех пор никак не изменилась, уточнил Мироненко.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что в ведомстве готовы обсудить вопросы фумигации и ее необходимости с деловым сообществом на совещании. Там напомнили, что система сертификации органики допускает использование некоторых препаратов при производстве экспортной продукции.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что по итогам первого полугодия 2020 года экспорт (с учетом данных по странам ЕАЭС) продукции агропромышленного комплекса вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала. Общий объем направленной за рубеж продукции оценивается в сумму более $13 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Био с добавкой: экспорт органики из России остановили

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020