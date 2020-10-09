Экспорт органической продукции из России остановили

Крупнейшие российские экспортеры органической продукции приостановили поставки за рубеж. Они не могут исполнить требование Россельхознадзора о химическом обеззараживании (фумигации) товара перед его вывозом в другие страны. В Европе обработанные таким образом продукты не признают органическими.

По словам исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, с лета этого года Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов компаниям, которые не исполняют требование закона «О карантине растений» (вступил в силу в 2014 году). Речь об обязательной фумигации (обеззараживании специальными парами или газами) всей вывозимой за рубеж растительной продукции. Эту норму применяют ко всем сельскохозяйственным производителям.

Мироненко пояснил, что после такой обработки товары автоматически лишаются статуса органических. Поэтому отечественные компании не могут исполнить требование Россельхознадзора и при этом реализовать химически обеззараженную продукцию иностранным партнерам.

Национальный органический союз обратился в Россельхознадзор с просьбой изменить действующее регулирование, отказавшись от требования о фумигации для экспортеров. Организация направила письмо главе службы Сергею Данкверту 28 августа. Официальный ответ союз не получил, и ситуация с тех пор никак не изменилась, уточнил Мироненко.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что в ведомстве готовы обсудить вопросы фумигации и ее необходимости с деловым сообществом на совещании. Там напомнили, что система сертификации органики допускает использование некоторых препаратов при производстве экспортной продукции.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что по итогам первого полугодия 2020 года экспорт (с учетом данных по странам ЕАЭС) продукции агропромышленного комплекса вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала. Общий объем направленной за рубеж продукции оценивается в сумму более $13 млрд.

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Био с добавкой: экспорт органики из России остановили