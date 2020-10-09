Лже-Тихановская приняла участие в заседании комитета парламента Дании

На онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании в четверг, 8 октября, в течение 40 минут неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом говорится на сайте законодательного органа королевства.

В начале заседания человек, представившийся Тихановской, заявил, что не может подключить веб-камеру по техническим причинам. Обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в Белоруссии.

В течение 40 минут мнимая Тихановская так и не включила камеру, чем вызвала подозрения, и участники дискуссии объявили о ее завершении.

Парламентарии утверждают в своем отчете, что в ходе заседания не было сказано ничего, что в дальнейшем могло бы навредить проведению выбранного Данией внешнеполитического курса.

Однако теперь включенная камера станет обязательным условием для онлайн-переговоров с любыми приглашенными участниками.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. После того как ее штаб инициировал создание координационного совета по передаче власти в республике, оппозиционерка спешно покинула страну. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.