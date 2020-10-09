Для экологически чистых игрушек создадут стандарт

В России планируют создать ГОСТ для экоигрушек. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Предполагается, что документ разработают в том числе при участии Минпромторга и Росстандарта. Научные исследования по подготовке стандарта и формирование его первой редакции начнутся уже в следующем году, а к 2022-му ГОСТ может быть готов, уточнила президент АИДТ Антонина Цицулина.

Пока в России нет никаких документов, которые определяют качество экологически чистых детских товаров. Новый документ будет регламентировать производство продукции с повышенными потребительскими характеристиками. По мнению эксперта, в документе следует описать требования к сырью и красителям, а также к самому процессу производства.

Так, в ГОСТе надо обозначить, что экоигрушки следует производить из натуральных материалов, например, дерева и несинтетических тканей. Можно допустить и использование пластмассы, но она должна быть произведена из растительных полимеров. Игрушки с пометкой «эко» можно будет направлять на вторичную переработку. Такой подход позволит делать товары, которые не наносят вреда экологии.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Всему свой стандарт: в России готовят ГОСТ для экоигрушек