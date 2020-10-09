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ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило заговор с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, который имел своей целью насильственное свержение правительства штата. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила газета The Detroit News со ссылкой на представителей ведомства.

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«Несколько членов преступной группы говорили об убийстве «тиранов» и «взятии» действующего губернатора», ― заявил агент ФБР в письменных показаниях для суда.

По информации издания, расследование началось в начале 2020 года, когда через социальные сети ФБР узнало, что несколько человек обсуждали насильственное свержение правительств и правоохранительных органов нескольких штатов. Согласно свидетельствам агента ФБР, заговорщики обсуждали несколько способов достижения этой цели: «от мирных попыток до насильственных действий». Участники полагали, что правительства некоторых штатов, в том числе Мичигана, нарушают Конституцию США.

Как передает агентство Reuters, генпрокурор штата Мичиган Дана Нессел сообщила, что семь человек, связанные с группировкой Wolverine Watchmen («Стражи росомахи», Мичиган неформально называют Штатом росомах. ― Ред.), находятся под стражей в связи с подозрением в попытке «разжечь гражданскую войну» и заговоре по похищению губернатора. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Представители же прокуратуры на пресс-конференции заявили, что власти США задержали 13 экстремистов.

По словам федерального прокурора Западного округа Мичигана Эндрю Бирджа, обвиняемые обсуждали свои планы в соцсетях. Информация о заговоре была получена, в частности, от «конфиденциальных источников и от сотрудников, работавших под прикрытием».

Заговорщики, по данным властей, установили наблюдение за домом Уитмер и обсуждали возможность «приведения в действие взрывного устройства для отвлечения внимания полиции». Одну такую бомбу, начиненную поражающими элементами, они испытали. Во время похищения губернатора они планировали «применить электрошокер».

Губернатор-демократ Гретхен Уитмер неоднократно становилась объектом критики со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за проводимые в штате мероприятия по борьбе с пандемией. Мичиган с 10 млн жителей считается одним из ключевых штатов в выборах главы государства, запланированных на 3 ноября.

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