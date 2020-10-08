В Госдепе США прокомментировали запуск российской ракеты «Циркон»

Соединенные Штаты следят за ракетными испытаниями в России и учитывают их в ходе формирования собственной политики в сфере контроля над вооружениями. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель американского госдепа в четверг, 8 октября.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — заявил он.

Речь идет об испытаниях ракеты «Циркон» Ранее об этом написали многие американские СМИ. Так, издание Popular Mehanics написало, что оборонительные системы ВМС США, скорее всего, будут бороться с «Цирконой» и другими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.

По их данным, ведомство намерено использовать для перехвата корабельную ракету SM-6 для перехвата гиперзвукового оружия и сможет обнаруживать «Циркон» на больших расстояниях с помощью новой системы военно-морского комплексного управления огнем (NIFC-CA).

«Скорость Циркона граничит с ужасом, но хорошей новостью являются разработки ВМС США по этому вопросу», — отмечает издание.

7 октября Минобороны России опубликовало видео с места успешного испытания «Циркона». Днем ранее из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море.

В ходе пуска гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была испытана вместе с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ранее тестировались лишь отдельные узлы и компоненты изделия. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты, что, по словам экспертов, оставляет противнику для ее поражения считаные доли секунды.

Президент России Владимир Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».