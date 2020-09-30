Добить залпом: в войска поступили новые ракеты для «Торнадо-Г»

Начались поставки в войска новейших ракет для реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Они не только с особой точностью выходят на заданный район, но и поражают объект отделяющимися боеголовками. Последние на стабилизирующем парашюте падают на цель практически отвесно, поэтому защититься от них трудно. Такие боеприпасы легко уничтожают бронетехнику, живую силу и даже полевые укрепления, отметили эксперты. Эти ракеты — двухступенчатые, они могут наносить удары по целям с разных направлений и под разными углами.

Ракета на парашюте

Для установок залпового огня «Торнадо-Г» создана высокоточная ракета новой конструкции. Она уже испытана, принята на вооружение и поставляется в войска, рассказали «Известями» источники в военном ведомстве.

Новые боеприпасы позволяют провести залп с одной пусковой установки сразу по нескольким целям или сосредоточить огонь нескольких систем залпового огня на одной. Именно для этого используется двухступенчатая схема вместо традиционной одноступенчатой. Кроме того, ракеты имеют отделяющуюся боевую часть, что делает невозможным их перехват современными средствами ПВО. Боеприпас позволяет поражать объекты даже в укрытиях и за обратными склонами высот — это не под силу обычным «Градам».



Как ранее писали «Известия», такую же возможность имеют 300-миллиметровые ракеты от тяжёлых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», которыми сейчас заменяют знаменитые «Смерчи».



Ранее Министерство обороны заявило о первом применении новых ракет для «Торнадо-Г» с отделяемой головной частью в рамках учений «Кавказ-2020». По словам военных, на стабилизирующем парашюте такой боеприпас падает на объект практически отвесно. Благодаря этому обеспечивается высокая степень поражения целей за укрытиями.



В ходе одного из эпизодов учения, который разыгрывался на полигоне Прудбой под Волгоградом, реактивная артиллерия разгромила бронетехнику условного противника. На этом этапе задействовали более 20 РСЗО «Торнадо-Г». В результате были уничтожены свыше 15 бронеобъектов.

Преимущество РСЗО перед обычной артиллерий — в волновом поражении, рассказал «Известиям» бывший замминистра обороны по вооружению генерал-полковник Анатолий Ситнов.

— При обычном артобстреле человек может в течение 40 секунд добежать до укрытия и спрятаться. Под огнем реактивной установки это практически невозможно, она выпускает снаряд за снарядом с интервалом менее секунды, — пояснил эксперт. — Кроме того, при применении РСЗО создается сейсмическая волна, которая разрушает блиндажи и другие укрытия.

Генерал подчеркнул, что современные реактивные системы и высокотехнологичные боеприпасы к ним смогли появиться потому, что работы по их развитию велись непрерывно в течение последних десятилетий. Даже в самые тяжелые в финансовом плане годы фундаментальные исследования и конструкторские разработки не прекращались, а НИИ и КБ смогли сохранить кадровый потенциал.

«Прима» из Союза

Во времена Советского Союза и после его распада тоже предпринимались попытки заменить «Грады». Создание преемника знаменитой системы было инициировано Советом министров СССР ещё в 1976 году. В конце 1980-х годов разработанная в НПО «Сплав» РСЗО «Прима» была принята на вооружение и начались ограниченные поставки её в войска.



Установка имела увеличенное по сравнению с предшественником количество направляющих: 50 против 40. Для неё были созданы и новые ракеты 9М53Ф с отделяемой головной частью, которая была оснащена небольшим реактивным двигателем и парашютом. Она могла атаковать цели, также падая на них практически вертикально — под углом в 85-90 градусов. В сочетании с дистанционным взрывателем, который можно было запрограммировать на нужную высоту подрыва, это повышало их боевую эффективность.



Разработчики заявляли, что для поражения одной и той же цели требуется в 5-19 раз меньше установок «Прима» с новыми боеприпасами, чем обычных РСЗО «Град». Однако из-за финансового положения, в котором находилась армия в начале 1990-х, установка не пошла в крупную серию и была изъята из частей, которые успели её получить.

Преимущества «Торнадо»

Замена «Градам» пришла только в 2014 году, когда на вооружение приняли систему 9К51М «Торнадо-Г». Группа её создателей в 2015 году была награждена премией правительства России.



Главным отличием новых «Торнадо-Г» стала автоматизированная система управления огнем и подготовки к пуску снарядов. Входящая в её состав подсистема спутниковой навигации позволяет точно отслеживать координаты каждой боевой машины и рассчитывать все необходимые данные для открытия огня. Информацию о местоположении противника можно вводить не вручную, а получать от беспилотников, средств технической разведки или от АСУ вышестоящего штаба. Именно это позволяет радикально повысить точность применения РСЗО по сравнению с «Градом» и «Примой»



Планируется, что до конца нынешнего десятилетия все подразделения РСЗО будут перевооружены с боевых машин «Град» на новейшие «Торнадо-Г».

Одним из преимуществ системы стало использование сразу нескольких типов боеприпасов. Среди них, к примеру, неуправляемая ракета увеличенной дальности, способная поразить цель за 40 км. Это в два раза больше, чем у боеприпасов для «Града». Входит в его боекомплект и ракета с кассетной боевой частью с осколочно-кумулятивными суббоеприпасами. Они способны пробить броню толщиной до 140 миллиметров. Это больше, чем толщина брони современных танков в их верхней части, куда и атакуют новые ракеты.