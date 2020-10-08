Финляндия до 10 ноября продлила ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения на перемещение с Россией до 10 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кабмин страны.

Отмечается, что финско-российская граница закрыта для туризма с 19 марта. Кроме того, с 12 октября по 10 ноября будут восстановлены ограничения между Финляндией и Кипром, Лихтенштейном и Латвией.

22 сентября сообщалось, что Финляндия намерена закрыть границы для туризма с Эстонией, Швецией и Норвегией из-за роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19 в этих странах.

5 октября директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что около 10% населения планеты может быть заражено коронавирусом. Кроме того, он предположил, что от инфекции в мире могут скончаться до 2 млн человек, прежде чем начнется широкое применение вакцины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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